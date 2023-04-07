2023/04/07 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إخماد حريق في فندق بالنجف الأشرف وإنقاذ 10 نزلاء.وقال مراسل / المركز الخبري الوطني/: إن “حريقاً نشب في أحد الفنادق الواقع داخل المدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ 10 نزلاء من حادث حريق بأحد فنادق النجف المركز الخبري الوطني.

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