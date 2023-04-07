2023/04/07 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر حكم مباراة فريق «الحشد الشعبي»

لكرة السلة مع فريق الشرطة، اعتبار فريق

«الحشد» فائزاً بنتيجة (20-0)، في

المباراة التي أقيمت بينهما على قاعة

«الشعب» في العاصمة بغداد ضمن منافسات

المربع الذهبي «البلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرد جمهور الشرطة في الدوري العراقي للسلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرد جمهور الشرطة في الدوري العراقي للسلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).