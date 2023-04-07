لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

2023/04/07 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم

الجمعة، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس

الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية

على مناطق جنوبي لبنان والتي حدثت صباح

اليوم.

وندد بيان الخارجية اللبنانية بالغارات

الإسرا

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