إفطار رمضاني على جسر لم يستكمل منذ 10 سنوات يثير سخرية وسخط العراقيين

2023/04/07 | 15:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إقامة إفطار جماعي على جسر في محافظة النجف بالعراق قبل الانتهاء من أعمال تنفيذه سخرية وسخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه احتفالا بإنجازات لم تُستكمل منذ سنوات طويلة.

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