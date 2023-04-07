2023/04/07 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام إسرائيلية خبر وفاة المصابة الثالثة متأثرة بإصابتها في الهجوم الذي وقع في غور الأردن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة هجوم "غور الأردن" إلى 3 قتيلات إسرائيليات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة هجوم "غور الأردن" إلى 3 قتيلات إسرائيليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).