"مُعلم" يدير صيدلية وعشر أخريات وهمية.. آخر أساليب "الموت المجاني" في العراق (تفاصيل)

2023/04/07 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن ضبط 10 صيدليات وهمية في المحافظة، فيما أشارت إلى أن إحدى الصيدليات تدار من قبل "معلم" في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "جهود الدائرة في إنهاء ظاهرة الصيدليات الوهمية في ديالى مستمرة بالتعاون مع المواطنين عبر الخط الساخن"، مؤكدا أن "فرق الرقابة الصحية نجحت في ضبط أكثر من 10 صيدليات وهمية تضم اطنان من الادوية والعقاقير في الاسابيع الماضية، وذلك خلال سلسلة من الجولات على المدن والأرياف".

وأضاف العزاوي، أن "أغلب الصيدليات الوهمية يديرها اشخاص لا يملكون أي مؤهلات علمية تعطيهم الحق في صرف الادوية"، لافتا إلى أنه "من المفاجآت بأن إحدى الصيدليات كان يديرها معلم وهذا ما يعد خطأ فادح".

وأشار إلى إن "جميع الصيدليات اغلقت وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها"، موضحا أن "التعامل مع هكذا صيدليات خطر على حياة المرضى خاصة وأن اغلبها يتعامل بالأدوية المغشوشة التي تؤدي الى مضاعفات خطيرة على حياة المواطنين".

يذكر أن دائرة صحة ديالى، أعلنت يوم السبت 18 آذار الماضي، إغلاق 34 صيدلية وهمية، من خلال الجولات التفتيشية التي شرعت بها فرقها، مؤكدة أن هذه الصيدليات تسوق أدوية منتهية الصلاحية وغير معروفة المنشأ.

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