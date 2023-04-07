انقاذ 10 نزلاء من حريق التهم فندقاً وسط النجف (فيديو)

2023/04/07 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إنقاذ 10 نزلاء من حريق التهم فندقاً وسط محافظة النجف.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل فندق وسط محافظة النجف"، مبيناً أنه "تم انقاذ 10 نزلاء من الحريق وإخراجهم من الفندق".

واضاف أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

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