رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بتعبئة قوات الاحتياط والتركيز على القوات الهجومية

2023/04/07 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي في بيان على تويتر، الجمعة، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أمر بتعبئة قوات الاحتياط.

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