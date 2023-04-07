2023/04/07 | 15:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت السلطات الإسرائيلية إن هجوما بالرصاص على سيارة أثناء سيرها بالضفة...

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي: مقتل امرأتين في هجوم بالرصاص بالضفة الغربية أولاً على المسلة.

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