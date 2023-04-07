ليكن هناك نور.. مقالات تضيء القضية

2023/04/07 | 15:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط -الزمان أصدر الكاتب والإعلامي المغربي عبد العزيز كوكاس الجزء الثالث من سلسلة مقالاته “في وصف حالنا” الموسومة بعنوان “ليكن هناك نور”، عن منشورات النورس، الكتاب الذي جاء بعد “أحلام غير منتهية الصلاحية” و”براد المخزن ونخبة السكر”، عبارة عن سلسلة مقالات للتعبير عن الرأي أو التحليل السياسي، معظمها كان عبارة عن افتتاحيات في أكبر الأسبوعيات […]

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