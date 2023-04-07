كربلاء:تظاهرات احتجاجية في منطقة الحر وقطع طريق الرزازة بالاطارات بسبب شح المياه

2023/04/07 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من اهالي منطقتي الشريعة

والانوار في قضاء الحر غربي كربلاء

احتجاجا على قطع المياه في مناطق سكناهم

حيث تم اغلاق الشارع الرئيسي بالقضاء

التظاهرة انطلقت من طريق الرزازه (الحج

البري) قرب الس

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