سيدفع العراقيون ثمن الصفقة.. صحيفة أميركية تهاجم الاتفاق النفطي مع أربيل: تم بدعم أميركي لـ

2023/04/07 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت صحيفة "الواشنطن اكسامنر"

الاميركية، اليوم الجمعة، صفقة النفط

مع اربيل ، فيما اشارت الى انها دعم

اميركي لـ"فساد بارزاني".

وصفت الصحيفة عبر تحليل، ان الصفقة التي

عقدت بين بغداد واربيل واستئناف ضخ

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