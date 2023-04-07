2023/04/07 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 من داعش بضربتين جويتين في قاطع ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم -
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 من داعش بضربتين جويتين في قاطع ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 من داعش بضربتين جويتين في قاطع ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).