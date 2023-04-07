مقتل 5 من عناصر داعش بضربتين جويتين في قاطع ديالى

2023/04/07 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، مقتل 5 من عناصر عصابات داعش الإرهابية بضربتين جويتين في قاطع ديالى.

وقال القيادة في بيان إن “5 من عناصر داعش قتلوا في ضربتين جويتين عراقيتين استهدفتا كهوف تلك العصابات في قاطع نارين بمحافظة ديالى ودمرتا عدة مضافات”.

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