كركوك: لا مؤشرات على استهداف الآثار

2023/04/07 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الجمعة، عدم وجود مؤشرات على استهداف الآثار بالمحافظة، وفيما أوضح التدابير المطبقة لحمايتها شدد على تنفيذ إجراءات صارمة لمنع المتربصين.وقال الجبوري، للوكالة الرسمية إن” الآثار ثروة وطنية كبيرة وتمتاز كركوك بمواقعها الأثرية المتعددة كـ(قلعة كركوك، السوق العباسي، القشلة، بقايا ظهور الإنسان، الحقول القديمة، منارة داقوق، الجسر العثماني، بقايا الحضارة الأكدية والسومرية والآشورية، بالإضافة إلى مراقد ومقامات لأهل البيت وقبور الأنبياء (ع)”.وأضاف، أن” هنالك إجراءات تتبع من قبل قوات أمنية مختصة في حماية الآثار، عبر شرطة الآثار لضمان حمايتها وعدم تعرضها إلى الاستهداف أو الاعتداء أو السرقة”.وتابع” لم يؤشر لدينا أي حوادث تستهدف الآثار في الفترة السابقة، وفي نفس الوقت هنالك إجراءات صارمة بشأن من يحاول التجاوز أو استغلال أو الإساءة للمواقع الأثرية التي تقع في داخل المدينة أو خارجها أو في المساحات الزراعية”.وأكد” حرص المحافظة على شمول كركوك من خلال التفاهم مع وزارة الثقافة والتنسيق معها وضمن البرنامج الحكومي، بالاهتمام بالمواقع الأثرية وأهميتها وتخصيص مبالغ سواء من الموازنة الاتحادية أو ضمن الموازنة المخصصة لكركوك”.وأكد، أن” مراقد الأنبياء والمواقع الكنسية والجامع القديم في قلعة كركوك محط زيارة المواطنين على مدار أيام الأسبوع وخاصة الخميس والجمعة، وبشكل خاص خلال أيام شهر رمضان المبارك تبركاً بها وبجزء من الموروث التأريخي والشعبي في كركوك”.

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