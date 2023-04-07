شاهد بالفيديو.. ما هي مخاطر الجفاف على العراق؟

2023/04/07 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X2a1oQjFF5U

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