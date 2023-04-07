إيران تُعلق على القصف الإسرائيلي لغزة ولبنان.. وتدعو إلى

2023/04/07 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بقوة الغارات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة، حسبما قال المتحدث باسمها، ناصر كنعاني، الجمعة

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