2023/04/07 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، أن صندوق الإسكان العراقي التابع لها، يعمل على رفع سقوف الإقراض وفق قانونه.وذكر المركز الإعلامي للوزارة في تصريح تابعه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق الإسكان يعتزم رفع سقوف الإقراض وقبول كفالة الموظف نفسه المركز الخبري الوطني.

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