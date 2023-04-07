2023/04/07 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، صدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالسجن على مُديرة مصرفٍ حكوميٍّ في محافظة ديالى؛ لاقترافها اختلاس قرابة 225,000,000 مليون دينار.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاختلاسها ربع مليار دينار..



السجن 12 سنة لمديرة مصرف حكومي في ديالى المركز الخبري الوطني.

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