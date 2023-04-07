2023/04/07 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة مكافحة الاجرام في البصرة، اليوم الجمعة، القبض على مروجين بحوزتهم 1500 حبة مخدرة ضمن المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مكافحة الاجرام في البصرة من القاء القبض على متهمين من مروجي المواد المخدرة وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة تقدر بـ(١٥٠٠ ) حبة مخدرة".

واضافت انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهم 1500 حبة مخدرة.. القبض على مروجين في البصرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهم 1500 حبة مخدرة.. القبض على مروجين في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).