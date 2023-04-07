الإعمار: طلبنا زيادة مبالغ قروض الإسكان وقبول كفالة الموظف لنفسه

2023/04/07 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات

العامة، الجمعة، ان صندوق الاسكان

العراقي التابع لها، يعمل على رفع سقوف

الاقراض وفق قانونه، فيما بينت ايقاف

الاقراض ضمن مبادرة البنك المركزي؛

لنفاد التخصيص وعدم تخ

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