لاختلاسها نحو 250 مليوناً .. السجن 12 سنة لمديرة مصرف حكومي في ديالى

2023/04/07 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الجمعة، صدور قراري حكمٍ حضوريَّين

بالسجن على مُديرة مصرفٍ حكوميٍّ في

محافظة ديالى؛ لاقترافها اختلاس قرابة

(225,000,000) دينار.

وأشارت دائرة التحقيقات في بيان نقل

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