شرح دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك

2023/04/07 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اَللّـهُمَّ اهْدِني فيهِ لِصالِحِ

الأعْمالِ، وَاقْضِ لي فيهِ

الْحَوائِجَ وَالآمالَ).

- سنتكلم بتوفيق الله وعونه في ثلاثة

محاور:

- المحور الأول: الهداية في معناها

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