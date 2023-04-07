مسؤول أوكراني: الوثائق المسربة عن هجوم كييف المضاد

2023/04/07 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أوكراني، الجمعة، إن تسريبًا لوثائق سرية توضح بالتفصيل خططًا سرية للولايات المتحدة وحلف الناتو لمساعدة كييف، تبدو وكأنها عملية تضليل روسية لبث الشكوك حول الهجوم المضاد الذي تخطط له أوكرانيا.

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