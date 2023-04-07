فرق الدفاع المدني تخمد حريق فندق في المدينة القديمة بالنجف

2023/04/07 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجحت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بإنقاذ وإخلاء وإنعاش نزلاء فندق “شبر السياحي” في شارع الطوسي وسط المدينة القديمة بمحافظة النجف الإشراف ظهر اليوم الجمعة.وذكر بيان للمديرية وتلقته ايرث نيوز “حيث اندلع حادث حريق بسبب تماس كهربائي في الطابق الثالث داخل فندق متعدد الطوابق لتتسارع فرق الدفاع المدني بإخلاء وإنقاذ وإنعاش المصابين […]

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