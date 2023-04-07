2023/04/07 | 18:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8RBbPD6N9ZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماا سمي عيسى ابن مريم عليه السلام بالمسيح ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماا سمي عيسى ابن مريم عليه السلام بالمسيح ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).