بعد دعوات الخنجر.. تظاهرات في بابل رافضة لـ

2023/04/07 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المئات من اهالي محافظة بابل، اليوم

الجمعة، تظاهرات في قضاء "المسيب" قالوا

إنها ضد "عودة الإرهاب" الى ناحية

جرف النصر التي تسيطر عليها قوات الحشد

الشعبي.

ويأتي هذا بعد أيام من دعوة رئيس تحالف

السي

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