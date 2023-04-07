الإعمار: طلبنا زيادة مبالغ قروض الإسكان وقبول كفالة الموظف لنفسه

2023/04/07 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الجمعة، أن صندوق الإسكان العراقي التابع لها، طلب رفع سقوف الإقراض وفق قانونه وقبول كفالة الموظف لنفسه.

وذكر المركز الإعلامي للوزارة، أن "مجلس أمناء صندوق الإسكان بجلسته الأولى للعام 2023، سبق وطلب ضمن توصياته المرفوعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استحصال موافقة المجلس على زيادة سقوف الإقراض وفق قانون الصندوق لتكون (60) مليون دينار، لمراكز المحافظات والأقضية والنواحي من ضمنها محافظة بغداد".

وأضاف، أن "القرض يسدد بأقساط شهرية على مدى (15) سنة، مع استقطاع رسوم المعاملة وأجور الكشف البالغة 2% لمرة واحدة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وبما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والإسهام في حل أزمة السكن".

وتابع، أن "الوزارة فاتحت مجلس الدولة أيضاً للاستفسار بشأن قبول كفالة (الموظف حصراً) لنفسه في المعاملة الإقراضية بضمان راتبه، في خطوة أخرى تهدف إلى تقليل الشروط وتسهيل إجراءات الإقراض لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين".

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