2023/04/07 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة إلى أنقرة الجمعة بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادرات بلاده من الأسمدة والمنتجات الغذائية.وكان لافروف يتحدث أمام الصحافة بعد لقاء مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو الذي بذلت بلاده جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا […]

ظهرت المقالة روسيا تهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).