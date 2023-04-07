البصرة تسحب يد مسؤول التوقيع عن خطابات الضمان الخاصة بالمصارف

2023/04/07 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر قسم ادارة الموارد البشرية في محافظة البصرة، امرا اداريا الغت من خلاله تخويل عدي عبود سلطان عن التوقيع نيابة عن مدير حسابات المحافظة.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فان الالغاء يشمل التوقيع بشان خطابات الضمان ومخاطبة المصارف فضلا عن التواصل مع شركات التأمين.

ولم توضح الوثيقة منصب او المسمى الوظيفي لعدي عبود سلطان وسبب تخويله بالتوقيع نيابة عن مدير حسابات المحافظة، قبل ان يتم الغاء التخويل.

وتبين الوثيقة ان الاقالة استندت الى موافقة المحافظ بالوكالة وهو النائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي الذي يدير المحافظة بالوكالة بسبب سفر محافظ البصرة الى العاصمة بغداد.

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