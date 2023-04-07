التفاصيل الكاملة لقصف مطار السليمانية بطائرة مسيرة

2023/04/07 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الجمعة، تفاصيل قصف طائرة مسيرة لمطار السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "طائرة مسيرة بدون طيار كانت تروم استهداف قائد قوات قسد الكردية السورية عبد مظلوم، مضى وقتا في السليمانية وكان ينوي العودة الى مطار قامشلي في شمال سوريا".

واوضح أنه "اثناء تواجده في مطار السليمانية لعودته الى سوريا، استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات بمطار السليمانية"، مبينا ان "القائد عاد الى شمال سوريا دون اي اصابات، وتم نقله بطائرة امريكية".

وكانت تركيا قد اعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه، اعتبارا من 3 نيسان الجاري، مبينة ان السبب وراء القرار هو زيادة نشاط حزب العمال الكردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك.

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