قائد عمليات ديالى: نفذنا عملية نوعية ضد تجار الاثار

2023/04/07 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الجمعة، عن تنفيذ عملية نوعية ضد تجار الاثار.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” حماية المواقع الاثرية اولوية من قبل عمليات ديالى وهناك تنسيق امني كبير اخذ اتجاهات متعددة من اجل قطع الطريق امام اي محاولات ترمي لسرقة المواقع”.

واضاف،ان” قيادته نفذت عملية نوعية قبل ايام قرب بعقوبة اسفرت عن اعتقال اثنين من تجار الاثار وضبط بعض القطع المهمة بحوزتهما لافتا الى ان العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

واشار الى ان” جميع المواقع الاثرية مؤمنة وهناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل مواصلة تامين المواقع بشكل مباشر”.

وتنتشر في ديالى اكثر من 840 موقع اثري اغلبها يعود لحقب تاريخية قبل الميلاد ضمن اكثر من 20 محور “.

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