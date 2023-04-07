أميركا تعلن موقفها من الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل

2023/04/07 | 20:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أنه "وخلال الاتصال الهاتفي، هنأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، رئيس الحكومة على توقيع الاتفاق الأخير مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، والخاص باستئناف تصدير النفط، وأكدت دعم بلادها لتنفيذ الاتفاق بالكامل، وقالت إن ما تحقق يمثل انتصاراً للعراق بأسره".

من جانبه، قال بارزاني إن "التقدم المُحرز مع الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يُرسي أساساً لعهد جديد من التنسيق بعيد المدى بين أربيل وبغداد".

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