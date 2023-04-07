2023/04/07 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أنها أدرجت على جدول الأعمال إنشاء عدد

من المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء.

وقال نائب رئيس المنظمة بيجمان شيرمردي

إن ذلك الأمر "يحظى بأهمية للبلاد، ويعد

ضروريا لها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعتزم إنشاء عدة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعتزم إنشاء عدة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).