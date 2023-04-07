بعد هروبه الى كربلاء.. قوة من الاستخبارات تعتقل شخصاً قتل ضابطاً في شرطة ميسان

2023/04/07 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، ان قوة من

استخبارات كربلاء القت القبض على شخص

قتل ضابطا في شرطة ميسان وهرب إلى

كربلاء المقدسة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت وكالة الاستخبارات

والتحقيقات

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