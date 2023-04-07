أمن مطار السليمانية يكشف تفاصيل ما حدث عصر اليوم

2023/04/07 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية أمن مطار السليمانية، الجمعة، تفاصيل ما حدث قرب المطار عصر اليوم، مؤكدة وقوع انفجار قرب السور.

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