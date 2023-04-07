2023/04/07 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الصالات والشاطئية باتحاد الكرة عن حذف نتائج المرحلة الثانية لفريق نادي الجيش، وذلك بعد قرار انسحابه من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات.وجرت اليوم ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حذف نتائج “الجيش” ومصافي الوسط يتصدر دوري الصالات الممتاز المركز الخبري الوطني.

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