2023/04/07 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أقر أمن مطار السليمانية، يوم الجمعة، بتعرض المطار الى قصف مجهول.وذكرت ادارة المطار في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة مطار السليمانية تؤكد تعرض المطار لقصف مجهول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة مطار السليمانية تؤكد تعرض المطار لقصف مجهول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة مطار السليمانية تؤكد تعرض المطار لقصف مجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).