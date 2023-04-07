2023/04/07 | 20:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: جواد الهنداوي غالباً ما يتضمن الخطاب او التصريح الدبلوماسي الرسمي...

ظهرت المقالة الصين تدعو الى ” الاستقلال الاستراتيجي ” لدول الشرق الاوسط أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تدعو الى ” الاستقلال الاستراتيجي ” لدول الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تدعو الى ” الاستقلال الاستراتيجي ” لدول الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).