2023/04/07 | 20:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب محمد فخري المولى، مناشدا رئيس مجلس الوزراء بالعمل على...

ظهرت المقالة خمس أمنيات للمواطن يستعرضها اعلامي أمام رئيس الحكومة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس أمنيات للمواطن يستعرضها اعلامي أمام رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس أمنيات للمواطن يستعرضها اعلامي أمام رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).