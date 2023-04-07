هل تعلم حكومة لبنان إن كان حزب الله وافق على استهداف إسرائيل؟ بوحبيب يجيب لـCNN

2023/04/07 | 20:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتمكن الحكومة اللبنانية من الحصول على معلومات حول ما إذا كان حزب الله قد وافق على ضربات الصواريخ على إسرائيل، حسبما قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لمراسلة CNN بيكي أندرسون

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