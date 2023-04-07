2023/04/07 | 21:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pol7wOJis8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. هيأة الاستثمار تتهم الدوائر الحكومية الاخرى بعرقلة تفعيل قطاع الاستثمار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. هيأة الاستثمار تتهم الدوائر الحكومية الاخرى بعرقلة تفعيل قطاع الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).