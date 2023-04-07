2023.. يسجل اعلى معدل لاستخدام انظمة الري الحديثة في تاريخ ديالى

2023/04/07 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، عن تسجيل اعلى معدل لاستخدام انظمة الري الحديثة في تاريخ المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” من 30-50 الف دونم على مستوى ديالى تعتمد حاليا انظمة الري الحديثة وخاصة المرشات في تامين مياه السقي بشكل مباشر وهو اعلى معدل في تاريخ المحافظة”.

واضاف،ان” الجفاف ولد تغير مهم في انماط سقي المحاصيل الزراعية وخاصة المهمة في اشارة منه الى الحنطة والشعير ما دفع العشرات من المزارعين الى اعتماد انظمة الرش والتنقيط من اجل تقليل هدر المياه وخلق زيادة اكبر في الانتاج”.

واشار الى ان” زيادة الاقبال على الانظمة الحديثة في الري مهمة من اجل مواجهة تحدي انخفاض ايرادات ديالى من المياه والتي بلغت اكثر من 75% في السنوات الاخيرة”.

وتعاني ديالى من جفاف كبير في السنوات الاخيرة رغم غزارة الامطار الا انها لاتزال غير قادرة على تلبية الاحتياجات الكلية”.

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