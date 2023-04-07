مسؤول أممي: 27 الف عراقي في مخيم الهول وغالبيتهم دون 12 عاماً

2023/04/07 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد، (آوكي لوتسما) عن عدد العراقيين المتواجدين في مخيم الهول السوري.

وقال لوتسما في تصريح صحفي :"هناك 27 ألف مواطن عراقي في مخيم الهول السوري في الوقت الحالي، وكثيرون منهم تحت سن 12 عاماً،" مؤكداً "دعم الأمم المتحدة جهود إعادتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن".

وأضاف "نعمل على دعم المجتمع لإعادة دمج العائلات التي نزحت، من بينها تلك العائدة من مخيم الهول، وذلك يشمل دعم اتفاقيات السلام المحلية (المصالحات العشائرية) لمساعدة العائلات على العودة إلى مجتمعاتها وتوفير سبل العيش ودعم الصحة النفسية وإعادة تأهيل المساكن لجميع العائلات العائدة وأفراد المجتمع".

وتابع "منذ عامين، بدأت السلطات العراقية برنامجاً لإعادة مواطنيها الموجودين في مخيم الهول الواقع بمدينة الحسكة على مقربة من الحدود العراقية السورية، لكن عمليات الإعادة توصف بأنها بطيئة، إذ تمت إعادة نحو 600 عائلة فقط حتى الآن".

وفي ما يتعلق بملف النزوح الداخلي بمدينة سنجار غربي الموصل، أشار المسؤول الأممي إلى "وجود 200 ألف نازح لا يزالون خارج المدينة حتى الآن على الرغم من تحريرها من داعش منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

ويرى أن سبب عدم عودتهم يعود إلى "نقص الخدمات والتوترات داخل المدينة، وتأخر عودتهم يتطلب جهوداً جماعية لمعالجة الموقف".

وأضاف أن البرنامج الأممي في العراق "يدعم جهود إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر تضرراً خلال الصراع ضد داعش بمحافظات العراق الخمس المحررة، أي الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، ويركز على تسعة قطاعات رئيسية، وهي الكهرباء والصحة والمياه والتعليم والصرف الصحي وسبل العيش والبلديات والطرقات والجسور والتماسك المجتمعي، وبدعم من 30 شريكاً دولياً بما في ذلك العراق".

وكشف لوتسما عن دعم الأمم المتحدة "حتى الآن عودة أكثر من 4.9 ملايين عراقي نزحوا بسبب صراع داعش، وإنجاز أكثر من 3526 مشروعاً لتحسين حياة أكثر من 8.3 ملايين عراقي".

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