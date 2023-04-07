الحكيم والعامري يقودان وساطة لحل الخلاف بين السوداني والحلبوسي

2023/04/07 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف تحالف الأنبار الموحد، اليوم الجمعة، عن وجود وساطات لحل الخلاف بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال القيادي في التحالف محمد دحام لـ(بغداد اليوم)، ان :"الخلاف بين السوداني والحلبوسي، سببه محاولة تمدد السلطة التشريعية على التنفيذية وهذا ما لم يسمح به رئيس الوزراء" على حد قوله.

وبين دحام، ان "هناك وساطة يقودها كل من زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم من اجل انهاء الخلاف بين السوداني والحلبوسي" مشيرا الى انه "حتى اللحظة الخلاف مازال قائما رغم الوساطات بين الطرفين".

يشار الى، ان مصادر سياسية كشفت أمس عن تفاصيل لقاء عاصف عقد بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لإنهاء القطيعة الحاصلة بينهما جرّاء الخلاف حول عدد من الملفات، لا سيما الموازنة المالية لعام 2023.

وقالت المصادر، إن "خميس الخنجر زعيم ائتلاف السيادة السني، استضاف في منزله ببغداد، الثلاثاء الماضي، الحلبوسي، والسوداني، على مأدبة إفطار لإنهاء الخلاف بينهما".

وأوضحت أن "السوداني أبلغ الحلبوسي خلال اللقاء أنه لا يحق له التدخل في الأمور التنفيذية للدولة، وضرورة الالتزام في حدود رئاسته للبرلمان، والا يقوم بإصدار توجيهات للوزراء، أو المحافظين في المحافظات المحررة من داعش (الأنبار، نينوى، كركوك، صلاح الدين)".

ولفتت المصادر إلى، أن "السوداني حذر الحلبوسي من تعطيل قرارات الحكومة بالطريقة التي كان يتبعها في عهد رئيسي الحكومتين السابقتين، لا سيما ما يتعلق بتمرير الموازنة المالية، الأمر الذي تسبب في فشل اللقاء بينهما في منزل الخنجر".

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