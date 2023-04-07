شاهد بالفيديو.. انفجار لم تعرف طبيعته بمحيط مطار السليمانية .. وغذاء العراق مهدد | الحصاد الإخباري

2023/04/07 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cgSa7Z-l5SQ

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