2023/04/07 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكم على مديرة مصرف سابقة في ديالى، بالسجن اثني عشر عاما وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: atz8WL_7jrM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكم على مديرة مصرف سابقة في ديالى، بالسجن اثني عشر عاما وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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