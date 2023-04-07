عضو بالمالية النيابية: لا نمتلك صلاحية إضافة

2023/04/07 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الجمعة، إن اللجنة لا تمتلك صلاحية إضافة دينار واحد للموازنة.

وأضاف كوجر، أن "صلاحيات اللجنة المالية النيابية هو تخفيض الموازنة وليس تحميلها مبالغ إضافية، وأي فقرة بها جنبة مالية لا تمتلك اللجنة أي صلاحية في ذلك".

وتابع كوجر في حديث لـ"المربد" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "صلاحية اللجنة تقتصر على المناقلة بين الأبواب بين الوزارات والمؤسسات واضافة أي فقرة ليس بها أي جنبة مالية".

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