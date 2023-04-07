2023/04/07 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر صرف الروبل الروسي، الجمعة، في مقابل الدولار الأميركي، إلى أدنى مستوياته منذ عام، وبلغ 81 روبلا في بورصة موسكو، في نهاية اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدنى مستوى للروبل الروسي أمام الدولار خلال عام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدنى مستوى للروبل الروسي أمام الدولار خلال عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).