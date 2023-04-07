محاولة اغتيال تطال قائد قوات ’قسد’ بالسليمانية

2023/04/07 | 21:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث سرتيب جوهر، أحد الكوادر المتقدمة التابعة لـ “لاهور شيخ جنكي” المستبعد من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عن تعرض رئيس “قوات سوريا الديمقراطية”، لمحاولة اغتيال في مدينة السليمانية.وكتب سرتيب في تدوينة تابعتها ايرث نيوز: “نجاة القائد العام لقوات قسد مظلوم عبدي من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته في مدينة السليمانية”، دون مزيد […]

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